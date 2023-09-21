أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال.

الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال

أعلن النادي الأهلي عدد جماهير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام نظيره سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج

يواصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه مع بداية الموسم الجديد.

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو و موقفه من مباراة سانت جورج

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس.

مران الأهلي.. جلسة مطولة بالفيديو من كولر.. و"تراي ماتش" للبدلاء أمام فريق الشباب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة.