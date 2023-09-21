الارشيف / اخبار الرياضه

أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال.

الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال

أعلن النادي الأهلي عدد جماهير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام نظيره سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال

السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج

يواصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه مع بداية الموسم الجديد.

السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو و موقفه من مباراة سانت جورج

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس.

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو و موقفه من مباراة سانت جورج

 

مران الأهلي.. جلسة مطولة بالفيديو من كولر.. و"تراي ماتش" للبدلاء أمام فريق الشباب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة. 

 

مران الأهلي.. جلسة مطولة بالفيديو من كولر.. و

 

الأهلي يخوض المران الأخير قبل انطلاق كأس العالم لأندية السلة

خاض فريق كرة سلة الأهلى رجال تدريبه الأخير اليوم بسنغافورة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارى. ونشرت الصفحة الرسمية لسلة الأهلى صورا للتدريب الأخير للفريق بسنغافورة قبل مواجهة إيجناينت الأمريكي.

 

الأهلي يخوض المران الأخير قبل انطلاق كأس العالم لأندية السلة

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا