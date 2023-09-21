شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الظهور المتوقع لأكرم توفيق مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أكرم توفيق، لاعب الأهلي، من العودة للمشاركة في مباريات فريقه المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب قرابة 8 أشهر.

ومن المتوقع أن يدخل أكرم توفيق قامة فريقه في مباراته القادمة ضد سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أو المباراة الثانية في الإياب وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويشارك أكرم توفيق في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات ولكن ينتظر القرار الفني من قبل مارسيل كولر المدير الفني.

وقام مارسيل كولر بمنح الفرصة لكريم فؤاد لاعب الأهلي للمشاركة في مباراة المصري أمس الثلاثاء وظهر بشكل جيد وساهم في تسجيل هدف فريقه الرابع في شباك الفريق البورسعيدي.

وأجرى أكرم توفق وكريم فؤاد جراحة الصليبي في الموسم الماضي وغاب قرابة 8 شهور، قبل أن يصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.