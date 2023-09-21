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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال.

الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال

أعلن النادي الأهلي عدد جماهير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام نظيره سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال

السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج

يواصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه مع بداية الموسم الجديد.

السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. غياب أحمد فتوح وزيزو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

 

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. غياب أحمد فتوح وزيزو

عودة عبد الله السعيد ورمضان صبحي لقائمة بيراميدز فى مواجهة الزمالك

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

 

عودة عبد الله السعيد ورمضان صبحي لقائمة بيراميدز فى مواجهة الزمالك

اتحاد الكرة للمصرى: حل أزمة أحمد أيمن وعيد مع الزمالك وديا أو الإيقاف 6 أشهر

كشف مصدر باتحاد الكرة، الموقف الأخير لأزمة الثنائى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد بعد غيابهما عن حضور جلسة الاستماع فى اتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك ضدهما بداعى التوقيع لناديين.

اتحاد الكرة للمصرى: حل أزمة أحمد أيمن وعيد مع الزمالك وديا أو الإيقاف 6 أشهر

دورى نايل.. بلدية المحلة يهزم المقاولون في عقر داره ويحقق أفضل انطلاقة

حقق فريق بلدية المحلة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل.

 

دورى نايل.. بلدية المحلة يهزم المقاولون في عقر داره ويحقق أفضل انطلاقة

سموحة يتعادل مع الجونة 1- 1 فى دورى نايل

تعادل فريق سموحة مع نظيره الجونة بهدف لمثله في  المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

سموحة يتعادل مع الجونة 1- 1 فى دورى نايل

الداخلية يحقق الفوز الأول بدورى نايل على حساب إنبى .. فيديو

حقق فريق الداخلية الفوز الأول له في بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد و تحقيق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل على ستاد السلام  . 

الداخلية يحقق الفوز الأول بدورى نايل على حساب إنبى .. فيديو

أحمد أيمن وأحمد عيد يشاركان فى فوز المصرى وديا على الشمس 3-1

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على مضيفه فريق الشمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء على استاد الشمس بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري.

 

أحمد أيمن وأحمد عيد يشاركان فى فوز المصرى وديا على الشمس 3-1

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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