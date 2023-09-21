شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: نعمل على بناء فريق شرس قادر على إحراز الأهداف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، أن الفريق أهدر العديد من الفرص في مباراة الذهاب أمام نظيره سينجيدا التنزانى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، واكتسب اللاعبون العديد من الخبرات.

وكان فريق فيوتشر خسر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح البرتغالي ريكاردو فورموسينيو خلال تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادى قائلا: "نعمل حاليا على على بناء خط هجوم قوى وشرس قادر على اللعب بقتاليه في المباريات القادمة لجعل هذا الموسم عظيم والفوز في اللقاءات القادمة".

وكانت قرعة دوري نايل أسفرت عن وقوع فريق فاركو في مواجهة فيوتشر في الجولة الأولى من عمر البطولة والمقرر لها غدا الخميس فى تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد برج العرب.