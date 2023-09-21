شكرا لقرائتكم بايرن يعمق جراح مانشستر يونايتد برباعية مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمق بايرن ميونخ الألماني جراح ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما حقق فوزا مثيرا عليه بنتيجة 4 - 3، يوم الأربعاء، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب (أليانز أرينا)، افتتح بايرن التسجيل عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 28، مستغلا هفوة ساذجة من الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى يونايتد، الذي فشل بغرابة في التصدي للكرة.

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وأضاف سيرج غنابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 32، قبل أن يقلص مانشستر يونايتد الفارق في الدقيقة 49 بواسطة الدنماركي راسموس هويلوند.

وسرعان ما أعاد بايرن فارق الهدفين، بعدما أحرز نجمه المخضرم الإنجليزي هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وتبارى نجوم بايرن في إضاعة جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم في الوقت المتبقي من المباراة، فيما تصدى أونانا للعديد من التسديدات الألمانية التي كانت كفيلة بخروج بايرن بانتصار تاريخي على نظيره الإنجليزي العريق في المسابقة القارية.

وأشعل البرازيلي كاسيميرو المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما أضاف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 88، لكن ماتيس تيل قضى على آمال الإنجليزي في إدراك التعادل على الأقل، عقب تسجيله الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعاد كاسيميرو لهز الشباك مجددا، بعدما أضاف الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكنه لم يكن كافيا لعودة الفريق الإنجليزي للمباراة.

بتلك النتيجة، حصل بايرن على أول 3 نقاط في مسيرته بمرحلة المجموعات في البطولة التي توج بها 6 مرات، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جالطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي، اللذين تعادلا 2 - 2 في وقت سابق اليوم بنفس الجولة في تركيا.

في المقابل، بقي مانشستر يونايتد، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، بلا رصيد من النقاط، لتتضاعف معاناته بعدما تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، علما بأنها الثالثة على التوالي.