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أرسنال يعود إلى دوري الأبطال بأفضل طريقة ممكنة

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لندن - رويترز 0 تبليغ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل أرسنال مشاركته في لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 2016-2017 بالفوز 4-صفر على ضيفه آيندهوفن في المجموعة الثانية للمسابقة يوم الأربعاء.

وبعد ست سنوات من ظهور أرسنال الأخير في المسابقة، سجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وأضاف لياندرو تروسار وغابرييل جيسوس هدفين قبل الاستراحة، وسط تفوق تام لفريق المدرب ميكل أرتيتا.

ورغم تراجع الأداء في الشوط الثاني، سجل مارتن أوديغارد لأصحاب الأرض بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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