شكرا لقرائتكم أرسنال يعود إلى دوري الأبطال بأفضل طريقة ممكنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل أرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 2016-2017 بالفوز 4-صفر على ضيفه آيندهوفن في المجموعة الثانية للمسابقة يوم الأربعاء.

وبعد ست سنوات من ظهور أرسنال الأخير في المسابقة، سجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وأضاف لياندرو تروسار وغابرييل جيسوس هدفين قبل الاستراحة، وسط تفوق تام لفريق المدرب ميكل أرتيتا.

ورغم تراجع الأداء في الشوط الثاني، سجل مارتن أوديغارد لأصحاب الأرض بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

