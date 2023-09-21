ضمك يطمح لتغيير بوصلة النتائج السلبية أمام الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي ضمك نظيره الهلال عند السادسة من مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن مواجهات الجولة الـ 7 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل ضمك هذا اللقاء الصعب بعد سلسلة من النتائج غير المرضية لجماهيره، حيث لم يتذوق الفريق طعم الانتصار منذ انطلاقة الموسم الحالي ومضي 6 جولات من المنافسة.

ويأتي فارس الجنوب لمواجهة اليوم بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام الوحدة برباعية مقابل هدفين سبقها الخسارة من الاتفاق أيضا بنتيجة 3-1 ولم يستطع ضمك سوى الخروج بـ 3 نقاط في الجولات الست الماضية أتت كلها من التعادل أمام الرياض ثم الشباب والفتح.

ويطمح الفريق لتغيير بوصلة النتائج السلبية والعودة لسكة الانتصارات والخروج بأول فوز من الباب الكبير هذا المساء أمام الهلال لأن العودة بهذه الطريقة ستكون أفضل على كافة الجوانب داخل النادي الجنوبي.

على الطرف الآخر يخطط متصدر الترتيب الهلال لمواصلة انتصاراته المحلية وتحقيق الفوز الخامس تواليا والمحافظة على الصدارة والعودة من مدينة أبها بالنقاط الكاملة خصوصا بعد التعثر القاري على أرضه وسط جماهيره الاثنين الماضي بالتعادل الإيجابي أمام نافباخور الأوزبكي في أولى مباريات الزعيم خلال منافسات دوري أبطال آسيا.

وبالتالي يطمح «الزعيم» لاستعادة توازنه سريعا ومواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري للمحافظة على صدارته بقيادة نجومه الكبار، وعلى رأسهم البرازيليان نيمار ومالكوم والحارس المغربي ياسين بونو وسالم الدوسري.

ويقبع ضمك في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط، بينما يتربع الهلال على الصدارة برصيد 16 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل مرة.

قبل المواجهة:

الهلال يتصدر ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

الهلال الفريق الوحيد في دوري روشن الذي لم يخسر.

ضمك برفقة الحزم لم يحققا أي انتصار حتى الآن في الدوري.

فاز الهلال في 5 لقاءات وتعادل في لقاء خلال الجولات الـ6 الماضية.

بالتساوي ضمك يتعادل في 3 مواجهات ويخسر مثلها هذا الموسم.

تاريخ لقاءات الفريقين: