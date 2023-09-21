من يكسب المواجهة الـ110 بين قطبي بريدة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة اليوم على موعد مع المواجهة التاريخية الـ110 بين قطبي بريدة، الرائد والتعاون، في لقاء الجولة السابعة لمنافسات دوري روشن للمحترفين.

وتأتي هذا الجولة التي أطلق عليها جولة «نحلم ونحقق» بتوجيه من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمناسبة اليوم الـ 93 للسعودية، بحلتها التاريخية الجديدة بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 8 لاعبين، ويقف التعاون صاحب الأرض في جولة اليوم في المركز الرابع بـ 13 نقاط، بعد أن سجل خسارته الأولى له في هذا الموسم أمام الأهلي بـ (3/2) في لقاء مثير، يقابله الرائد في المركز الخامس عشر بـ 4 نقاط، إلا أن لقاءات الديربي وكما هي عادة الفريقين تلغي تلك الفروقات لاسيما وأن الرائد واجه فرقا مرشحة لبطولة الدوري (الاتحاد والهلال والنصر) الذي خرج فاقدا نقاط الانتصار بعد خسارته بـ (1/3) وهي الخسارة الرابعة له هذا الموسم.

وسيفتقد الفريقان عنصرين مهمين في خارطتهما الفنية بعد نيلهما البطاقات الحمراء في لقاء فريقمها في الجولة الماضية، حيث طرد قائد التعاون ولاعب وسطه الفارو بدران، وطرد مدافع الرائد بندر وحيشي.

وبنظرة لسلم ترتيب الدوري ونتائج الفريقين فإن التعاون يعيش أكثر حالة استقرار مع مدربه البرازيلي بريكليس تشاموسكا الذي يقضي موسمه الثالث، وهو المدىب الضليع بالدوري السعودي من خلال تجاربه مع الفيصلي والهلال، كما أن مدرب الرائد الكرواتي إيجور يوفيتشيفيتش (الذي تعرض لحالة الطرد في لقاء النصر الماضي) فيعد موسمه الأول في الملاعب السعودية، واستطاع أن يجد لفريقه شخصية فنية، ربما تكون هي انطلاقة الفريق في الدوري هذا الموسم.

قبل المباراة:

109 مواجهات كروية جمعت الفريقين

في كافة المسابقات الكروية.

46 انتصارا حققها الرائد.

33 فوزا للتعاون.

30 تعادلا.

أبرز لاعبي التعاون:

أشرف المهيدوي، ماتيوس كاسترو، جواو بيدرو.

أبرز لاعبي الرائد: