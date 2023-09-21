3 عوامل تقود النصر للفوز على برسبوليس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن المباراة لم تكن مثيرة، إلا أن نادي النصر نجح بامتياز في تحقيق الفوز على مستضيفه برسبوليس الإيراني، بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر بهذه النتيجة، ضمن صدارة المجموعة الخامسة بالمسابقة الآسيوية، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني، بينما يقبع برسبوليس في القاع، بدون أي نقطة.

وهناك مجموعة من العوامل، قد تكون لعبت دورا رئيسا في تحقيق العالمي الفوز، في أول ظهور لفريق سعودي على الأراضي الإيرانية، بعد غياب 8 سنوات كاملة.

غياب جماهير برسبوليس

أول هذه العوامل التي ساعدت النصر في تحقيق الـ3 نقاط الغالية هي غياب جماهير برسبوليس عن المدرجات، بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بسبب عقوبة سابقة على الفريق.

ومن المعروف للجميع، مدى قوة تأثير الجماهير الإيرانية، على فرقها؛ حيث يبثون الرعب في نفوس لاعبي الأندية المنافسة؛ لتشجيعهم المتواصل، طوال الـ90 دقيقة.

إصابة ترابي وطرد سارلاك

خسر الفريق الإيراني واحدا من أهم نجومه، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول؛ وهو مهدي ترابي، الذي تعرض للإصابة، متأثرا بسوء أرضية الملعب.

حتى عندما انخفض أداء النصر، في بداية الشوط الثاني.. منح القدر، فرصة ثانية للعملاق السعودي؛ عندما تحصل ميلاد سارلاك، لاعب برسبوليس، على كارت أحمر في الدقيقة 52.

مواجهة من العيار الثقيل

إلى ذلك يحتضن ملعب «الأول بارك» في الرياض الجمعة مواجهة من العيار الثقيل تجمع النصر وضيفه الأهلي في قمة المرحلة السابعة من دوري «روشن» السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 12 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثالث.

وبعد عثرة البداية، انطلق النصر بقوة محققا 6 انتصارات متتالية، 4 منها في الدوري و2 في آسيا، ويتطلع الجمعة لفوز جديد يتقدم من خلاله في الترتيب، خصوصا أنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافي جميع المصابين.

على الطرف الآخر، نجح الأهلي بقيادة نجميه رياض محرز وآلان ماكسيمان في تجاوز خسارته الثقيلة أمام الفتح، بفوز صعب على التعاون، ويأمل في تجاوز عقبة النصر القوي ليبقى في سباق الصدارة.