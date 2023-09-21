الفتح يتطلع لاستغلال ظروف الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة يستقبل فريق الاتحاد، وصيف الدوري برصيد 15 نقطة والمنتشي بفوزه الآسيوي الأخير أمام أجمك الأوزبكي، مساء اليوم ضيفه فريق الفتح (11 نقطة) المتصاعد نتائجيا في الجولتين الماضيتين بعد الفوز العريض على فريق الأهلي بخماسية مدوية بالجولة ما قبل الأخيرة ، وذلك لحساب مباريات الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين (نحلم ونحقق). الغيابات تؤزم موقف نونو سانتو نتيجة إيجابية حققها الفريق آسيىويا في آخر ظهور قبل لقاء الليلة.

غيابات عدة ستعاني منها فرقة البرتغالي نونو سانتو، في مقدمتها الفرنسي كريم بنزيما والمغربي حمدالله والبرازيلي كورنادو بسبب الإصابة.

سيعمد نونو سانتو لذات الأسلوب المعتمد أخيرا باللعب بطريقة 3-5-2.

عودة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي للمشاركة محليا بعد مشاركة عبدالله المعيوف آسيويا.

تخوف وترقب اتحادي عقب فوز الفتح بخماسية على جارهم الأهلي في الجولة الخامسة.

في حال تأكد غياب كريم بنزيما وحمدالله سيلجأ سانتو للدفع بالبرازيلى رومارينهو وهارون كمارا في خط المقدمة. ظروف الاتحاد تغري النموذجي نتائج إيجابية وتصاعد فني لفرقة النموذجي في آخر مواجهتين أمام الأهلي والخليج.

مباراة خاصة لمدرب فريق الفتح الصربي سلافين بيلتش الذي سبق أن قاد الاتحاد فنيا.

قوة ضاربة في هجوم الفتح بوجود المغربي مراد باتنا والإسباني كريستيان تيلو.

خسر الفتح آخر مواجهتين أمام الاتحاد الموسم الماضي، ذهابا وإيابا.

ظروف الإرهاق والغيابات في الاتحاد ستكون دافعا للفتح لكسب النقاط الثلاث.

خماسية الأهلي دافع لأبناء النخيل لإلحاق الاتحاد بجاره.

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