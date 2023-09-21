شكرا لقرائتكم خبر الحزم يصطدم بعنفوان الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز اليوم عند الساعة التاسعة مساء لقاء فريق الشباب مع ضيفه فريق الحزم.

ويسعى فريق الشباب إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق الفيحاء بهدف دون رد جاءت عن طريق الوافد الجديد المحترف المغربي رومان سايس، أما على الجانب الفني فقد أنهى الفريق الشبابي استعداداته لخوض المواجهة بأداء تدريبات لياقية مكثفة وجمل تكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.

ويأمل جمهور الليث من فريقها بعد الاستقطابات الجديدة والتي تمثلت بالبلجيكي يانيك كاراسكو والمغربي رومان سايس إلى مواصلة الانتصارات والعودة مجددا إلى المنافسة على تحقيق مركز يرضي طموحات الشبابيين.

على الجانب الآخر يتطلع فريق الحزم متذيل ترتيب دوري روشن إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، حيث يتواجد الفريق في المركز الأخير بثلاث نقاط من أصل 6 مواجهات خاضها الفريق.

ويطمح مدرب الفريق البرتغالي السيد فيليب جوفيا الى قيادة الفريق والعودة به إلى المسار الصحيح، حيث أنهى استعداداته بأداء تدريبات لياقية ومناورة على أجزاء من الملعب طبق خلالها الرسم التكتيكي الخاص بالمباراة ويعول البرتغالي مدرب الفريق على المهاجم الغامبي محمد باداموسي إضافة لمواطنه خوسي بينهيرو لقيادة الفريق نحو تحقيق أول ثلاث نقاط هذا الموسم.