شكرا لقرائتكم خبر هجوم الاتفاق يهدد شباك الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يواجه فريق الاتفاق صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة، ضيفه فريق الطائي بالمركز التاسع بـ7 نقاط ، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة (نحلم ونحقق) من منافسات دوري روشن.

ويدخل فارس الدهناء بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد صاحب النتائج الإيجابية والتحول اللافت لاتي الشرقية والتي كان آخرها الفرز خارج الأرض أمام أبها بثلاثية، حيث من المنتظر أن يدفع جيرارد بذات الأسماء في لقاء الليلة مع الاعتماد على قائد الفريق ومحركه ابن جلدته هيندرسون في وسط الملعب مع التركيز على انطلاقات موسى ديمبلي وروبن كوايسون في خط المقدمة.

وعلى الطرف الآخر يطمح المدرب الكرواتي كريسمير ريزيتش لإيقاف نزف النقاط لفريقه بعد التعادل الإيجابي أمام الحزم بالجولة الماضية والخروج بنتيجة إيجابية في ظل الأخبار المتداولة عن إقالته من منصبه، إذ من المنتظر أن يدخل لقاء الليلة بأسلوب تكتيكي محكم يعتمد على إقفال المناطق الخلفية أمام هجوم الاتفاق.