شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يعلق على فوز ريال مدريد أمام يونيون برلين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي يونيون برلين بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بانتزاع النادي الملكي فوزًا ثمينًا في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.



وعلق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على فوز فريقه ضد نظيره يونيون برلين، في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم: كان من المقرر أن تكون المباراة على هذا النحو مع سيطرة كبيرة، لم يترك يونيون برلين لنا مساحة بين الخطوط، لكننا حاولنا للنهاية.

وأضاف: لقد قمنا بعمل جيد في الركلات الثابتة وضغطنا بشكل جيد علي الخصم، كان بإمكاننا التسجيل قبل الدقائق الأخيرة، لكن من المهم أن تسجل في النهاية، لأن روح هذا القميص هي الإيمان حتى اللحظة الأخيرة.



وتابع: بيلينجهام لديه الجودة ويبدو محظوظًا، عندما يصل إلى منطقة الخصم يكون أذكى من غيره ويستغل ذلك الموقف بشكل صحيح.



وواصل أنشيلوتي: لقد أصلحنا بعض الأمور التي ظهرت في الشوط الأول، والشوط الثاني كان أفضل لأنهم ضغطوا بشكل أقل ولأنهم احتاجوا إلى طاقة اكثر وتراجعوا قليلًا، لقد حصلنا على مساحة أكبر قليلًا وهدف واحد كان كافيًا، فريق يونيون برلين يمكنه تسجيل العديد من الأهداف من الركلات الثابتة وقد قمنا بعمل جيد للغاية من هذه الناحية.

وأستكمل: هذه هي المباريات الأكثر تعقيدًا بالنسبة إلى رودريجو، لأنه جيد جدًا في اللعب المفتوح، اليوم كان حظه سيئًا لأنه كان لديه للعديد من المواقف للتسجيل.

أنشيلوتي يعلق علي إحتمالية فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن قدرة مانشستر سيتي في تحقيق اللقب قائلا: القول بأن نادٍ ما مُرشح لا يضيف شيئًا ولا معنى له، إنه لا يُفيدنا ولا يضرنا، لذا من الأفضل التفكير في شيء آخر.

وأختتم أنشيلوتي حديثه قائلا: لدينا فريق تنافسي ويمكننا القتال على جميع المسابقات، لدينا الكثير من الجودة، والكثير لنقدمه.