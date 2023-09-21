شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقسو على مانشستر يونايتد وأونانا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، بانتصار البافاري بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وظهر الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بشكل كارثي أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد



استطاع بايرن ميونخ هز شباك أونانا بشكل عجيب، بهدف ليروي ساني في الدقيقة 28.

وضاعف سيرجي جنابري النتيجة في الدقيقة 36 من زمن اللقاء، في انكشاف واضح لدفاع مانشستر يونايتد.

في الشوط الثاني حاول تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد العودة في اللقاء بهدف، راسموس هويلاند في الدقيقة 49.

إلا أن هاري كين لم يمنح الفرصة كثيرًا بتسجيله لهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وأجرى مانشستر يونايتد عدة تغييرات، بنزول مارسيال وجرناتشو ومكتومناي، ليعود الفريق بالدقيقة 88 ويقلص الفارق عن طريق كاسيميرو في الدقيقة 88.

إلأ أن ماتياس تيل كان له رأي أخر، حيث سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 93، ليضاعف جراح مانشستر يونايتد.

وسجل كاسيميرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 95 من زمن المباراة، إلا أنه لم يكن كافيًا لعودة مانشستر يونايتد في نتيجة اللقاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، ويتأزم موقف مانشستر يونايتد، الذي بدأ بشكل كارثي في دوري أبطال أوروبا.

