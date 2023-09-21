ريال مدريد يحقق فوزاً متأخراً على أونيون برلين

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبر أونيون برلين الألماني مضيفه ريال مدريد الإسباني على الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يحسم مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وتجنب ريال مدريد السقوط في فخ التعادل أمام أونيون برلين بفضل هدف أتى في الوقت بدل الضائع لينتصر 1-0 اليوم الأربعاء ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.



وشهدت المباراة تألقاً لافتاً من الدنماركي رونو حارس أونيون برلين الذي تصدى لست كرات خلال المواجهة.



وجرّب ريال مدريد التسجيل بعدة طرق فهدد مرمى منافسه 30 مرة لكن سوء الحظ تارة وتألق رونو تارة منعه من حسم المواجهة حتى اللحظات الأخيرة عندما وقّع الإنجليزي بيلينغهام على هدف اللقاء الوحيد 90+4.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الأولى، انتزع غلطة سراي التركي التعادل (2-2) من ضيفه كوبنهاغن الدنماركي الأربعاء في المرحلة الأولى.

(بي إن سبورت)