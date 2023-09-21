شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يكشف تفاصيل إصابة عمر سيد معوض والخطوة المقبلة مع ريال بيتيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، عن كواليس إصابة "حفيده" عمر سيد معوض بقطع في الرباط الصليبي، قائلا: "إن الحزن مضاعف بسبب وصول عرض رسمي من ريال بيتيس لضم اللاعب بعد ساعات من إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب يملك عقلية احترافية كبيرة ويركز في مسيرته الكروية بشكل جيد للغاية، عمر خاض فترة إعداد مع فريق ريال بيتيس مواليد 2006، وقدم أداء رائعا وكانوا معجبين به للغاية".

وواصل: "الفترة الماضية كانت هناك مفاوضات واجتماعات بين إدارتي الأهلي وريال بيتيس، وتم الاتفاق على إرسال عرض رسمي وبالفعل أرسلوا عرضا صباح اليوم".

وأردف رمضان السيد: "عمر لم يكن مرتبطًا بعقد مع النادي الأهلي وكان هناك رفض من جانبي أنا وسيد معوض بأن يرحل بدون موافقة الأهلي".

واستكمل: "اللاعب تعرض لإصابة في مباراة ضد سموحة فريق مواليد 2005 أمس الثلاثاء وتعرض لالتواء، وكان التشخيص منذ البداية قطع في الرباط الصليبي".

وعن الخطوات المقبلة، قال رمضان السيد: "خلال الساعات القادمة سيتم التواصل مع الأهلي لمعرفة خطوتنا المقبلة مع عرض ريال بيتيس"، مختتمًا تصريحاته: "هناك رغبة في إجراء الجراحة في الخارج، وسيد معوض سيتحدث مع إدارة الأهلي وقد نجري الجراحة على نفقتنا الشخصية بالخارج".