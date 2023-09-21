شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لا نمتلك صورة كاملة عن الدوري الأفريقي.. وأزمتنا فى المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تم الحصول على الموافقات الأمنية بشأن حضور 30 ألف مشجع لمواجهة سان جورج الإثيوبي في بطولة أفريقيا، موجها الشكر للجهات الأمنية وشركة تذكرتي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لدينا رؤية خاصة منذ بداية الموسم وخاطبنا اتحاد الكرة والكاف بضرورة وجود رؤية واضحة لكل البطولات في ظل ضغط البطولات المحلية والقارية، ومحمود الخطيب كان حريصا على توجيه الرسالة للجماهير بأن الفريق لديه تحديات صعبة وبطولات عديدة هذا الموسم ووجود منافسة شرسة".

وواصل: "الميزة الحالية لهذا الموسم كانت الحصول على فترة راحة لمدة 20 يومًا، وبعد العودة للمباريات وجدنا ضغطا كبيرا وبعد 48 ساعة من عودة البعثة بعد السوبر الأفريقي خاض الأهلي مواجهة المصري في الدوري، ثم مواجهات دوري الأبطال، ونحاول التعامل مع الواقع، وخاطبنا اتحاد الكرة والكاف والاستعانة بجماهير الأهلي لدعم الفريق".

وأكمل: "لا نمتلك صورة كاملة وواضحة بشأن ترتيبات بطولة الدوري الأفريقي، والتكاليف المالية للرحلات والإقامة وتذاكر المباريات، لا تزال هناك مناقشات بين النادي الأهلي ومسئولي الكاف والشركة المنظمة، هناك بعض الأمور لا تزال فيها مشاورات بين اللجنة المشكلة من النادي الأهلي بقيادة خالد مرتجي مع الشركة المنظمة عن السوبر ليج".

وأتم: "الأهلي سيقوم بالترتيب بشكل جيد لمواجهة سيمبا التنزاني وباقي المواجهات الإفريقية في بطولة الدوري الأفريقي، وهناك خبرات إدارية كبيرة داخل النادي في الحجز للسفريات لخوض المباريات خارج مصر".