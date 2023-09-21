شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: لم نستعد للموسم الجديد بشكل جيد.. والداخلية يضم لاعبين مميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق الداخلية، أن قائمة فريقه تضم لاعبين جيدين وفقًا للإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أنه لم يحصل على الوقت الكافٍ للإعداد، مشيدا بتحقيق الانتصار على إنبي في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لدينا لاعبون مميزون مثل محمد نجيب وكريم يحيى ومحمود صابر وأحمد عماد، وهناك عناصر شابة 2003، قمت بضم بعض اللاعبين من المصري على سبيل الإعارة، وهناك منظومة جيدة بقيادة اللواء عثمان الدسوقي الذي يقوم بصرف مستحقات اللاعبين بشكل منتظم".

وأضاف: "قطاعات الناشئين فيها (كنوز)، وشارك مع فريق الداخلية 5 لاعبين صغار في مباراة الأهلي بكأس مصر نهاية الموسم الماضي".

وزاد: "مواجهة الأهلي والمصري كانت (مقفولة) حتى هدف رضا سليم، والمصري تأثر بالطرد، ومتفائل للفريق البورسعيدي هذا الموسم تحت قيادة علي ماهر، وكامل أبوعلي يقدم عملا جيدا ويوفر كل الاحتياجات للنادي، وأشكره كثيرا فهو ساندني كثيرا وأعادني للواجهة من جديد وكان متمسك بوجودي للعمل في قطاع الناشئين لكن اعتذرت له". وأتم: "ثقتى كبيرة في كل اللاعبين من أجل تقديم مستوى أفضل خلال الموسم الجاري".