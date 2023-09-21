دوري أبطال أوروبا: أرسنال يذلّ أيندهوفن برباعية نظيفة

الرياص - اسماء السيد - باريس: كشّر أرسنال الانكليزي عن أنيابه في مستهلّ مشواره بمسابقة دوري أبطال أوروبا العائد إليها بعد ست سنوات من الغياب، مكتسحًا ضيفه أيندهون الهولندي برباعية نظيفة الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وفي هذه المشاركة الأولى للنادي الإنكليزي في دوري الأبطال منذ موسم 2016 2017، تناوب على تسجيل أهدافه بوكايو ساكا (8)، البلجيكي لياندرو تروسار (20)، البرازيلي غابريال جيزوس (38) والنروجي مارتن أوديغارد (70).

وكان الضغط إنكليزياً منذ البداية، مع غياب تام لأي خطورة هولندية.

وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق ساكا الذي راوغ مدافعين إلى يمين منطقة الجزاء وتبادل الكرة مع أوديغارد الذي سددّها فتصدى لها الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس وتابعها ساكا في المرمى محرزاً أول أهدافه في المسابقة القاريّة.

وفي الدقيقة العشرين، ضاعف المدفعجية النتيجة عندما قطع جيزوس الكرة من قبل منتصف الملعب وتوغل بها ومررها إلى ساكا الذي تقدّم إلى مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليمنى أيضاً، وهيأها خارج المنطقة لتروسار الذي سددها أرضية متقنة في الشباك إلى يسار الحارس.

وزاد الـ"غانرز" غلتهم عن طريق جيزوس هذه المرة الذي استلم مرتاحاً داخل منطقة الجزاء تمريرة من تروسار وسدد الكرة قوية بيسراه في سقف مرمى بينيتيس (38).

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، واصل أرسنال مهرجان أهدافه بعد استسلام شبه تام للفريق الهولندي، فسجّل أوديغارد الهدف الرابع بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة إلى يسار الحارس الأرجنتيني (70).

وفي المجموعة ذاتها، تعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه لنس الفرنسي 1 1.

وافتتح النادي الأندلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بعد مجهود رائع وتمريرة من الكرواتي إيفان راكيتيتش.