الامارات | «ورشة عمل» لدعم حقوق اللاعبين من أصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ورشة عمل لتنفيذ مبادرات برنامج حماية حقوق اللاعبين، وذلك في إطار تفعيل أهداف البرنامج، الساعية لضمان حقوق اللاعبين من أصحاب الهمم في الأندية والمراكز والهيئات التابعة للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وناقشت الورشة، التي عقدت في مقر وزارة تنمية المجتمع بدبي، وحضرها 25 مشاركاً من 21 نادياً ومركزاً لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، مبادرات عدة لتفعيل وحدات حماية اللاعبين، وإلزام المدربين إتمام دورة تدريبية تخصصية لحماية اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، بما يعزز الجهود الوطنية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة وداعمة لهم.

وقال المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي، في بيان صحافي: «بادرنا بتنظيم هذه الورشة لدعم جهود وزارة تنمية المجتمع، من أجل توفير البيئة الآمنة لأبنائنا من أصحاب الهمم، وضمان أعلى معايير الحماية للاعبين، تطبيقاً لرؤية دولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في دمج وتفعيل دور أصحاب الهمم في المجتمع. ونحن نؤمن بأن أهم خطوات تفعيل هذا الهدف، تبدأ من الكوادر التي تتعامل مع أصحاب الهمم بشكل مباشر، لذا ركزنا في الورشة مع المشاركين على خطتنا لإنشاء وحدة حماية اللاعبين في الأولمبياد الخاص الإماراتي».