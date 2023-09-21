الامارات | باب الانتقالات الصيفية للاعبين يغلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق الساعة الخامسة مساء اليوم، في اتحاد الإمارات لكرة القدم باب الانتقالات الصيفية للاعبين المحليين والأجانب، علماً أن فترة الانتقالات الصيفية كانت قد بدأت منذ الثالث من يوليو الماضي في حين ستبدأ فترة الانتقالات الشتوية خلال الفترة من 22 يناير حتى 23 فبراير المقبلين. وانتهزت الأندية خصوصاً أندية دوري المحترفين الـ14 فرصة الانتقالات الصيفية وقامت بتعزيز صفوفها بلاعبين جدد.