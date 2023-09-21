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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

لاسك لينز - 20:45

ليفركوزن - هاكن 20:45

وست هام - باتشكا 23:00

غلاسكو - بيتيس 23:00

أياكس - مرسيليا 23:00

الألعاب الآسيوية

- منغوليا 12:00

الكويت - البحرين 12:00

إيران - فيتنام 15:30

تايلاند - كوريا الجنوبية 15:30

الدوري السعودي

الاتحاد - الفتح 22:00

الدوري البرازيلي

فاسكو دي غاما - كوريتيبا 02:00

بارانينسي - إنترناسيونالي 02:30

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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