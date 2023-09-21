الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
لاسك لينز - ليفربول 20:45
ليفركوزن - هاكن 20:45
وست هام - باتشكا 23:00
غلاسكو - بيتيس 23:00
أياكس - مرسيليا 23:00
الألعاب الآسيوية
السعودية - منغوليا 12:00
الكويت - البحرين 12:00
إيران - فيتنام 15:30
تايلاند - كوريا الجنوبية 15:30
الدوري السعودي
الاتحاد - الفتح 22:00
الدوري البرازيلي
فاسكو دي غاما - كوريتيبا 02:00
بارانينسي - إنترناسيونالي 02:30
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