الامارات | مجلس دبي الرياضي يبحث تعزيز التعاون مع المجلس الدولي للكريكت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، أهمية رياضة الكريكت ومكانتها المميزة بين نخبة الفعاليات الرياضية الدولية العديدة التي تقام في دبي سنوياً، وتستقطب نخبة لاعبي العالم ومشاركين ومشاهدين من مختلف دول العالم، وذلك بفضل الرعاية التي تنالها هذه الرياضة، واستضافة دبي مقر المجلس الدولي للكريكت ومقر الاتحاد الآسيوي للكريكت أيضاً، ووجود منشآت رياضية ممتازة في مقدمتها استاد دبي الدولي للكريكت.

وأعرب أمين عام مجلس دبي الرياضي عن حرص المجلس على تعزيز التعاون مع المجلس الدولي للكريكت والاتحادين الإماراتي والآسيوي للكريكت، بما يسهم في نشر ممارسة اللعبة وتطويرها.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس المجلس الدولي للكريكت كريغ باركلي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للكريكت خالد الزرعوني، إلى مقر مجلس دبي الرياضي، حيث استقبلهم سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس علي عمر، إذ تم بحث تعزيز التعاون.

وأكد رئيس المجلس الدولي للكريكت أن دبي تعد مكاناً رائعاً لاستضافة البطولات، لتوافر المنشآت والخبرات التنظيمية الكبيرة.

وأهدى أمين عام مجلس دبي الرياضي نسختين من الطبعة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى كل من رئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للكريكت.