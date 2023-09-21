الامارات | «الهدف المبكر».. كلمة السر في انتصارات العين الآسيوية والمحلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استخدم فريق العين مجدداً سلاح الهدف المبكر الذي يبعثر به أوراق منافسيه، وكان الضحية هذه المرة فريق باختاكور الأوزبكي في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أول من أمس، على استاد ميلي في طشقند، وشهدت فوز «الزعيم» بنتيجة 3-صفر ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن بين أربع مباريات خاضها العين في المسابقة المحلية، فإنه الفريق استطاع أن يسجل في ثلاث مباريات متتالية هدفاً قبل منافسيه وفي أول 25 دقيقة من اللقاء، إذ أحرز هدفاً في شباك حتا في دوري أدنوك للمحترفين في الدقيقة (10) بواسطة التوغولي لابا كودجو، وفي شباك البطائح خلال ذهاب كأس الرابطة في الدقيقة (11) عبر كوامي اتوي، وفي لقاء الإياب في الدقيقة (23) عن طريق سفيان رحيمي، بينما تأخر هدفه في لقاء بني ياس في الدوري إلى الدقيقة (38).

وخاض العين مواجهة باختاكور الأوزبكي وهو تحت الضغط منذ البداية بسبب الأسلوب الهجومي الذي اتبعه أصحاب الأرض، وذلك من خلال استحواذه على الكرة وشن هجمات متتالية، لكن «الزعيم» استخدم سلاح الهدف المبكر وسجل هدف التقدم في الدقيقة (9) بواسطة لابا كودجو، وهو ما أراح الفريق ونقل الضغط على المنافس وأسهم بشكل مباشر في الانتصار العريض.

ولم يخف مدرب العين، الهولندي ألفريد شرودر، سعادته بالهدف المبكر الذي فاجأ به منافسه، وقال في المؤتمر الصحافي: «بالتأكيد دائماً ما نسعى إلى التسجيل مبكراً من خلال وضع التكتيك المناسب لكل مباراة على حدة، وفي مواجهة باختاكور خططنا لتسجيل هدف مبكر، من خلال الضغط على المنافس الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، أردنا أن نسجل هدف السبق وحسم الأمور منذ البداية، والعين فريق كبير ولا يخشى أي فريق، وأثمر ضغنا على مرماهم بالنتيجة المطلوبة».

وأعرب الهولندي عن سعادته بالبداية الرائعة التي مكنتهم من العودة إلى «دار الزين» بالنقاط الثلاث مع بداية المشوار الآسيوي، لكنه في الوقت نفسه أظهر انزعاجه من ضياع الفرص، وقال: «في اعتقادي أننا لم نقدم أفضل مستوى لنا، رغم الأداء الجيد في كثير من الأحيان من عمر المباراة، لقد تهيأت لنا أمام مرمى المنافس أكثر من سبع فرص مؤكدة للتسجيل، لكننا أحرزنا ثلاثة أهداف».

ويستأنف الفريق التحضيرات مساء اليوم استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام عجمان، بعد غدٍ، ضمن الجولة الثالثة للدوري، على أن يقابل بعدها فريق الشارقة يوم 28 الجاري لحساب الجولة الرابعة، قبل أن يعود للأجواء الآسيوية باستضافة آهال التركمانستاني يوم الثالث من أكتوبر المقبل.

وقال شرودر: «طوينا ملف دوري أبطال آسيا، وسنركز على مباراتنا المقبلة أمام عجمان التي سنخوضها على أرضنا وبين جماهيرنا».

حماد: الفوز في أول المشوار يعزّز حوافز اللاعبين

أكد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، أن الفوز في بداية مشوار دوري أبطال آسيا يعزّز من حوافزهم على الاستمرار في طريق الانتصارات لتحقيق أهدافهم المرجوة في البطولة القارية.

وقال في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين تعليقاً على سؤال حول حظوظ العين في التأهل: «من المبكر الحديث عن التأهل بعد أول مباراة، ولكن العين تقدم خطوة مهمة نحو هدفه، والإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تكون بعد نهاية مرحلة المجموعات بكل تأكيد، غير أن ثقتنا دائماً تظل كبيرة بالفريق، خصوصاً عندما يخوض التحدي على أرضه ووسط جماهيره، لأن قوة العين تتضاعف عشرات المرات في استاد هزاع بن زايد، في ظل المساندة القوية من الجماهير العيناوية الوفية».

توقيت أهداف العين منذ بداية الموسم

الدقيقة (9) هدف لابا كودجو في باختاكور - فاز 3-صفر

الدقيقة (10) هدف لابا كودجو في حتا - فاز 2-صفر

الدقيقة (11) هدف كوامي أتوي في البطائح - فاز 5-صفر

الدقيقة (23) هدف سفيان رحيمي في البطائح - فاز 2-1

الدقيقة (38) هدف اليخاندرو كاكو في بني ياس - فاز 3-2