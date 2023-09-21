الامارات | الظنحاني يقترب من شباب الأهلي بعد مضاعفة العرض المالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مفاوضات شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم مع نظيرتها بني ياس في ملف التعاقد مع حارس بني ياس فهد الظنحاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي مساء اليوم، اقتربت من النهاية السعيدة لجميع الأطراف.

وقال مصدر مقرّب من المفاوضات إن نادي بني ياس تلقى عرضاً جديداً بزيادة 100% على القيمة التي قدّمها شباب الأهلي في وقت سابق، خصوصاً في ظل الحاجة الملحة إلى إكمال الصفقة، عقب إصابة الحارس الأول ماجد ناصر بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه بصورة رسمية، فضلاً عن رغبة الحارس في خوض التجربة، وعدم التفريط فيها مع حامل لقب الدوري.

وأكد المصدر أن إدارة شباب الأهلي تأمل أن تتكلل مساعيها بالنجاح وتنتهي بالنهاية السعيدة.

وكان العرض الأول قد رفض من جانب «السماوي»، ما اضطر إدارة شباب الأهلي إلى تقديم عرض آخر شهد زيادة بنسبة 50% من قيمة العرض الأول إلى جانب لاعب مميز. ومع استمرار حالة الرفض وإصابة ماجد ناصر، رفعت إدارة شباب الأهلي القيمة المالية إلى 100% من أول عرض.

وترى إدارة «الفرسان» أن فهد الظنحاني هو الخيار المناسب لحراسة عرين الفريق، لكونه أبرز الحراس في الوقت الحالي، كما يبلغ 32 عاماً، وهو معدل صغير بالنسبة لحراس المرمى، كما أن لديه خبرة كبيرة، إذ خاض 172 مباراة في بطولة الدوري، وظل يلعب أساسياً منذ موسم 2016-2017.