شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار النني.. أرسنال يضرب أيندهوفن برباعية في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق أيندهوفن الهولندي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال لأول مرة هذا الموسم بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

أحداث مباراة أرسنال وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

افتتح بوكايو ساكا نجم فريق أرسنال أهداف المباراة في الدقيقة 8، وأضاف تروساد الهدف الثاني في الدقيقة 20، وأحرز جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 28، واختتم مارتن اوديجارد أهداف المباراة في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يحصل فريق أرسنال الإنجليزي على أول ثلاثة نقاط في بطولة دروي أبطال أوروبا ليتصدر مجموعته.

وفي نفس المجموعة، تعادل فريق إشبيلية الإسباني أمام نظيره فريق لانس الفرنسي بنتيجة هدف لكل فريق بالمباراة التي جمعت بين الفريقين في إسبانيا ليحصل كل فريق على نقطة.