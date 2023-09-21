شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل .. الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الإسماعيلي اليوم الخميس، إلى التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الهزيمة من زد بهدف نظيف فى إطار منافسات الأسبوع الأول من دورى نايل لكرة القدم مساء الثلاثاء.

ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام زد والتمركزات الخاطئة التي أدت إلى عدم الاستحواذ على الكرة وتسببت في خطورة كبيرة على الفريق، ولم يستطع الدراويش الخروج للأمام بالكرة.

وأكد إيهاب جلال بعد المباراة، أن الإسماعيلي يمتلك لاعبين مبشرين وستظهر قدراتهم في المباريات المقبلة ويحتاجون الصبر فقط لصغر سنهم، بالإضافة لعدم التوفيق في الفرص التى أتيحت للفريق خاصة في الشوط الثاني الذي شهد إهدار ركلة جزاء كانت ستغير الأمور حال تسجيلها.

وأوضح مدرب الإسماعيلي أن اللاعبين ارتكبوا العديد من الأخطاء خلال المباراة، والتي سنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة ونستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري والتي ستكون البداية الحقيقية للدراويش.

من جانبه، وصف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الخسارة أمام زد بالسيئة، مؤكدا أن فريقه تعرض لحالة من سوء التوفيق، في اللقاء خاصة أن فريقه أهدر ركلة جزاء.

قال المدير الفني للإسماعيلى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إن بداية المباراة أمام زد كانت سيئة، موضحاً أن فريقه لديه لاعبين مبشرين سيتم البناء عليهم في المستقبل.

وهنأ إيهاب جلال مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد على الفوز الذى حققه فريقه في أول مباراة بالدورى.