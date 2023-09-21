شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب السيدات وجنوب السودان فى إياب تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للسيدات، بقيادة محمد كمال، جنوب السودان في لقاء الإياب يوم 24 سبتمبر الجاري، فى مرحلة التصفيات الأفريقية، بعدما أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.

وحقق منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة مدربه محمد كمال فوزا كبيرا على جنوب السودان بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الذهاب بتصفيات أفريقيا، وسجل رباعية المنتخب: مايا إيهاب، وأمنية سمير، وحلا مصطفى، وسامية آدم.

وضم التشكيل كلا من: مها الدمرداش، ندى عماد، نورا خالد، أمنية سمير، مايا إيهاب، سامية آدم، مهيرة على، حلاء مصطفى، سارة إسماعيل، منة طارق، وسارة عصام.

وأدار اللقاء الحكمة التونسية درصاف القنواطي، ويعاونها في هذه المباراة طاقم تونسي بالكامل مكون من هدى عفين مساعد أول وونسرين الورتاني مساعد ثان، وأمنة العجبوني حكما رابعًا.

ويشارك منتخب مصر الأول فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.