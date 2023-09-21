شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة سان جورج الإثيوبي فى دور الـ32 الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي الاستعداد لمباراة الأحد المقبل أمام سان جورج بطل أثيوبيا حيث يحرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبيه جيداً للمواجهات المقبلة التى سيخوض خلالها المارد الأحمر منافسات قوية محلياً وأفريقياً ويسعى كولر لتجهيز اللاعبين بشكل جيد على الصعيد الفني والبدني من أجل تحقيق نتائج جيدة وتحقيق نتيجة جيدة في ضربة البداية ببطولة دوري الأبطال التي يحمل الأهلي لقبها.

وحصل المدير الفني للأهلي على أكثر من مباراة للفريق الأثيوبي خاضها الفترة الماضية محلياً وأفريقياً من أجل التعرف على لاعبيه ومواطن القوة والضعف فيه من أجل إستغلالها في لقاء الأحد المرتقب ، وسيعقد كولر عدة جلسات مع لاعبي الأهلي من أجل شرح لهم طريقة وخطة العب في مواجهة بطل أثيوبيا.

على صعيد أخر، أعرب مارسيل كولر عن سعادته بما قدمه لاعبوه في مواجهة المصري في اللقاء الذى انتهى بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة ، وطالب كولر بالصبر على الوافد الجديد على الفريق أنتوني موديست، وأنه سيكون إضافة للفريق خلال المباريات المقبلة، خاصة أنه لم يخُض أي مباراة منذ أربعة أشهر تقريبا، ولا يعرف أسماء زملائه بالفريق حتى الآن.

ووجه كولر الشكر للاعبيه على الأداء الجيد في مباراة اليوم أمام المصري والفوز برباعية، وأن الفريق يركز من الآن على المباراة المقبلة في الدوري أمام سيراميكا.