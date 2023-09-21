شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يحسم اليوم ملف أزمة المديونيات وتشكيل قطاع الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى لإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن اليوم الخميس، اجتماعا لبحث عدد من الملفات الشائكة بالنادى على رأسها تشكيل قطاع الكرة سواء للفريق الاول أو قطاع الناشئين والاكاديميات والبراعم.

ويناقش المجلس أزمة ملف المديونيات وقضايا اللاعبين الأجانب بالتشاور مع المحامى السويسري الكسندر زين الذى تولى هذا الملف منذ فترة قليلة، كما يناقش التصور النهائى للائحة المالية التى أعدها إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة ويدرسها حالياً عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة قبل توقيع اللاعبين عليها.

كما يبحث مجلس الاسماعيلى فى كيفية تدبير مستحقات الموظفين بالنادى بعد تسديد دفعة منها، ومحاولة ايجاد موارد مالية للقلعة الصفراء لمواجهة حجم المصروفات.

وكان الإسماعيلى قد استغل أموال صفقة انتقال باهر المحمدى قائد الدراويش السابق للمصري البورسعيدى، والمقدرة بـ 20 مليون جنيه، لتسديد مستحقات بعض اللاعبين على دفعات.

ويرغب مجلس الإسماعيلى في فرض أجواء الاستقرار والتركيز على جنبات الفريق الأصفر لتحقيق رغبات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.