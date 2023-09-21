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الامارات | مفاجأة.. رونالدو يشارك في عرض للمصارعة الحرة مع جون سينا بالسعودية

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النجم قد يظهر بصورة مفاجئة في منافسات المصارعة الحرة WWE التي ستقام في .

ذكرت صحيفة آس أنه هناك محاولات لحضور أسطورة البرتغال في كرة القدم المنافسات التي ستقام في 4 نوفمبر المقبل بمشاركة العديد من أبرز نجوم المصارعة الحرة ويتقدمهم الأسطورة جون سينا.

وأضافت: "سيحصل اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات على رسوم ظهور كبيرة إذا وافق على الظهور إلى جانب جون سينا ​​الذي ظهر مؤخرًا في إعلان للترويج للحدث".

وتابعت: " لن يكون رونالدو أول لاعب كرة قدم يشارك في عرض WWE، بل سيتبع خطى زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد واين روني الذي ظهر في WWE Raw في 2015".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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