شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 21-9-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول الإنجليزي ولاسك لينز في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة شيريف تيراسبول X روما – 7.45 مساء- HD 1 beIN Sports سيرفيت السويسري X سلافيا براج – 7.45 مساء- beIN Sports لاسك لينز X ليفربول – 7.45 مساء- beIN Sports سانت جيلواز البلجيكي X تولوز – 7.45 مساء- beIN Sports باير ليفركوزن X هاكن السويدي – 7.45 مساء- beIN Sports كاراباج أجدام X مولده – 7.45 مساء- beIN Sports رين الفرنسي X ماكابي حيفا – 7.45 مساء- beIN Sports باناثينايكوس X فياريال – 7.45 مساء- beIN Sports وست هام X باتشكا توبولا – 10 مساء- beIN Sports أولمبياكوس X فرايبورج – 10 مساء- beIN Sports سبارتا براج X أريس ليماسول – 10 مساء- beIN Sports جلاسكو رينجرز X ريال بيتيس – 10 مساء- HD 3 beIN Sports أتالانتا X راكوف البولندي – 10 مساء- beIN Sports شتورم جراس X سبورتينج لشبونة – 10 مساء- beIN Sports أياكس أمستردام X مارسيليا – 10 مساء- HD 1 beIN Sports برايتون X آيك أثينا – 10 مساء- beIN Sports مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة زرينيسكي X ألكمار – 7.45 مساء- beIN Sports ليجيا وارسو X أستون فيلا – 7.45 مساء- beIN Sports آينتراخت فرانكفورت X أبردين – 7.45 مساء - beIN Sports HD 9 هلسنكي X باوك سالونيكا – 7.45 مساء - beIN Sports جينك البلجيكي X فيورنتينا – 7.45 مساء - HD 3 beIN Sports فرينكفاروزي X تشوكاريتشكي – 7.45 مساء - beIN Sports فنربخشة التركي X نورشيلاند – 7.45 مساء - beIN Sports لودوجوريتس X سبارتاك ترنافا – 7.45 مساء - beIN Sports سلوفان براتيسلافا X كي كلاكسفيك – 10 مساء - beIN Sports لوجانو X بودو جليمت – 10 مساء- beIN Sports كلوب بروج X بشكتاش – 10 مساء - beIN Sports فيكتوريا بلزن X بالكاني – 10 مساء - beIN Sports دينامو زغرب X أستانا – 10 مساء - beIN Sports ماكابي تل أبيب X بريدابليك كوبافوجور – 10 مساء - beIN Sports زوريا لوهانسك X جينت البلجيكي – 10 مساء - beIN Sports مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة الإتفاق X الطائي – 6 مساء- SSC HD التعاون X الرائد – 6 مساء - SSC HD ضمك X الهلال – 6 مساء - SSC HD الاتحاد X الفتح – 9 مساء - SSC HD الشباب X الحزم – 9 مساء - SSC HD