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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 21-9-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الإنجليزي ولاسك لينز في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2023-2024.


مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

 

شيريف تيراسبول X  روما – 7.45 مساء-  HD 1 beIN Sports

سيرفيت السويسري X سلافيا براج – 7.45 مساء-   beIN Sports

لاسك لينز X ليفربول – 7.45 مساء-   beIN Sports

سانت جيلواز البلجيكي X تولوز – 7.45 مساء-   beIN Sports

باير ليفركوزن X هاكن السويدي – 7.45 مساء-   beIN Sports

كاراباج أجدام X مولده – 7.45 مساء-   beIN Sports

رين الفرنسي X ماكابي حيفا – 7.45 مساء- beIN Sports

باناثينايكوس X فياريال – 7.45 مساء-   beIN Sports

وست هام X باتشكا توبولا – 10 مساء- beIN Sports

أولمبياكوس X فرايبورج – 10 مساء-   beIN Sports

سبارتا براج X أريس ليماسول – 10 مساء- beIN Sports

جلاسكو رينجرز X ريال بيتيس – 10 مساء-   HD 3 beIN Sports

أتالانتا X راكوف البولندي – 10 مساء-   beIN Sports

شتورم جراس X سبورتينج لشبونة – 10 مساء-   beIN Sports

أياكس أمستردام X مارسيليا – 10 مساء- HD 1  beIN Sports

برايتون X آيك أثينا – 10 مساء-   beIN Sports

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

 

زرينيسكي X ألكمار – 7.45 مساء- beIN Sports

ليجيا وارسو X أستون فيلا – 7.45 مساء-  beIN Sports

آينتراخت فرانكفورت X أبردين – 7.45 مساء - beIN Sports HD 9

هلسنكي X باوك سالونيكا – 7.45 مساء -  beIN Sports

جينك البلجيكي X فيورنتينا – 7.45 مساء -  HD 3  beIN Sports

فرينكفاروزي X تشوكاريتشكي – 7.45 مساء -  beIN Sports

فنربخشة التركي X نورشيلاند – 7.45 مساء -  beIN Sports

لودوجوريتس X سبارتاك ترنافا – 7.45 مساء -  beIN Sports

سلوفان براتيسلافا X كي كلاكسفيك – 10 مساء -  beIN Sports

لوجانو X بودو جليمت – 10 مساء-  beIN Sports

كلوب بروج X بشكتاش – 10 مساء -  beIN Sports

فيكتوريا بلزن X بالكاني – 10 مساء -  beIN Sports

دينامو زغرب X أستانا – 10 مساء -  beIN Sports

ماكابي تل أبيب X بريدابليك كوبافوجور – 10 مساء - beIN Sports

زوريا لوهانسك X جينت البلجيكي – 10 مساء -  beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

 

الإتفاق X الطائي – 6 مساء-   SSC HD

التعاون X الرائد – 6 مساء -   SSC HD

ضمك X الهلال – 6 مساء -   SSC HD

الاتحاد X الفتح – 9 مساء -   SSC HD

الشباب X الحزم – 9 مساء - SSC HD

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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