شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى قرعة دورى الكرة النسائية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في الحادية عشر صباح اليوم الخميس، مراسم قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية بحضور دينا الرفاعي المشرف على الكرة النسائية وعضو اتحاد الكرة وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وستبدأ مراسم قرعة دوري القسم الثاني الساعة 11 صباحًا على أن تقام قرعة الدوري الممتاز النسائي الساعة 1 ظهرًا، بعدما أطلقت دينا الرفاعي، قبل أيام الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية؛ لنشر اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويشارك منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.