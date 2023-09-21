شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة مدافع الإسماعيلى وجاهزيته لمواجهة الاتحاد بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد عمار مدافع الإسماعيلي، سلامته بعد الخروج مصابا في مباراة الدراويش أمام زد والتي لم يستطع استكمالها.

وأصبح محمد عمار جاهزا للمشاركة في التدريبات وتدعيم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، فى الجولة الثانية من دوري نايل.

وكان محمد عمار قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي الموسم الماضي أبعده عن الملاعب فترات كبيرة، إلا أن اللاعب عاد وشارك بقوة، ويخشى الجهاز الفنى من عودة الإصابة مرة أخرى خاصة أنها الإصابة الأخيرة في نفس القدم.

ووصف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الخسارة أمام زد بالسيئة، مؤكدا أن فريقه تعرض لحالة من سوء التوفيق، في اللقاء خاصة أن فريقه أهدر ركلة جزاء.

وقال المدير الفني للإسماعيلى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إن بداية المباراة أمام زد كانت سيئة، موضحاً أن فريقه لديه لاعبين مبشرين سيتم البناء عليهم في المستقبل.

وهنأ إيهاب جلال مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد على الفوز الذى حققه فريقه في أول مباراة بالدورى.