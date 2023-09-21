الأهلى يستعيد جهود كهربا والشحات وصلاح محسن فى ضربة البداية بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جهود ثلاثي الفريق ، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن في مباراة سان جورج الأثيوبي المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستُقام بالقاهرة ، وذلك بعد إيقاف اللاعبين الثلاثة عن مباراة الأهلي والمصري التى أقيمت مساء أول أمس ، الثلاثاء، في الجولة الأولى لبطولة الدوري والتي إنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وتُمثل عودة الشحات وكهربا وصلاح محسن للأهلي إضافة كبيرة للفريق في ضربة البداية الأفريقية التى يتطلع خلالها السويسري كولر لتقديم عرض قوي ونتيجة جيدة أمام بطل أثيوبيا في لقاء الذهاب تُسهّل مهمته في لقاء العودة الذي سيُقام بالقاهرة أيضاً الأحد بعد المقبل بعد إتفاق مسئولو القلعة الحمراء مع نظراؤهم في النادي الأثيوبي على إقامة مباراتي دور الـ32 بالقاهرة بسبب رفض الأتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباريات في أثيوبيا .

على صعيد أخر ، أعرب مارسيل كولر عن سعادته بما قدمه لاعبوه في مواجهة المصري في اللقاء الذى انتهى بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة ، وطالب كولر بالصبر على الوافد الجديد على الفريق أنتوني موديست، وأنه سيكون إضافة للفريق خلال المباريات المقبلة، خاصة أنه لم يخُض أي مباراة منذ أربعة أشهر تقريبا، ولا يعرف أسماء زملائه بالفريق حتى الآن ، ووجه كولر الشكر للاعبيه على الأداء الجيد في مباراة اليوم أمام المصري والفوز برباعية، وأن الفريق يركز من الآن على المباراة المقبلة في الدوري أمام سيراميكا.