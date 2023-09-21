شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلى فى كأس العالم للسلة قبل انطلاق البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل بطولة كأس العالم لاندية كرة السلة والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى بمشاركة فريق الأهلى المصرى.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي، وتقام مباريات الأهلى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، كالتالى ..

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب

تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.الاهلى، اخبار الاهلى، سلة الاهلى، كاس العالم للسلة، مونديال السلة