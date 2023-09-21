شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مثير لبايرن على يونايتد بذكريات نهائي 1999 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز بايرن ميونيخ هدفين في غضون أربع دقائق من الشوط الأول،ومثلهما في الدقائق الأخيرة من المباراة ليفوز 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدا بايرن مسيطراً على المباراة رغم دفاعه المهزوز، وانتزع الفوز في مواجهة مثيرة شهدت ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة،في استعادة لذكريات نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 بين الفريقين عندما سجل يونايتد هدفي الفوز في الوقت القاتل.

وفرض صاحب الأرض سيطرته بفضل هدفي ليروي ساني وسيرج جنابري في الدقيقتين 28 و32.

لكن يونايتد، الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي بجميع المسابقات، قلص الفارق بواسطة راسموس هويلوند بعد أربع دقائق من الاستراحة.

وأعاد هاري كين تفوق بايرن بفارق هدفين من ركلة جزاء بعد لمسة يد على كريستيان إريكسن في الدقيقة 53.

وأحيا كاسيميرو آمال يونايتد بهدف من مدى قريب قبل دقيقتين من النهاية، غير أن البديل ماتيس تيل أراح أعصاب جماهير بايرن بالهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل كاسيميرو الهدف الثالث ليونايتد بضربة رأس في اللحظات الأخيرة.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن الذي لم يكن على مقاعد البدلاء بسبب إيقافه مباراة واحدة من الموسم الماضي «نتيجة تعزز ثقة الفريق وتطوره، لكن ما زال أمامنا بعض الأمور للعمل عليها.نشكل خطورة في كل مباراة ونصنع الفرص، لكننا لعبنا بتحفظ في البداية وكنا محظوظين بعدم اهتزاز شباكنا. لسنا سعداء تماما لكن رد فعل الفريق كان جيدا».

واستقبل يونايتد، الذي خسر 3-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون وأرسنال في آخر مباراتين، ثلاثة أهداف على الأقل في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 1978.

بداية قوية

كان يونايتد الطرف الأفضل في البداية، وأنقذ زفين أولرايش حارس بايرن فرصة من إريكسن في الدقيقة الرابعة.

وتسبب خطأ فادح من الحارس أندريه أونانا في منح بايرن التقدم عندما فشل في التصدي لتسديدة ضعيفة من ساني.

وبقيادة المدرب المساعد تسولت لوف في ظل إيقاف توخيل، انطلق جمال موسيالا في الناحية اليسرى ومرر كرة إلى جنابري ليهز الشباك ويعزز من تفوق صاحب الأرض.

وأحيا هويلوند آمال يونايتد في بداية الشوط الثاني لكن ذلك لم يدم سوى لأربع دقائق.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن بداعي لمسة يد على إريكسن بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، وأنبرى هاري كين ليهز الشباك.

وفي نهاية مثيرة، قلص كاسيميرو الفارق من مدى قريب في الدقيقة 88 ثم أضاف الهدف الثالث وفيما بينهما هز البديل تيل الشباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسدد بايرن، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 28 مباراة في دور المجموعات، كرتين في القائم بواسطة ساني وتوماس مولر في الشوط الثاني.

وقال إريك تن هاج مدرب يونايتد:نشعر بخيبة أمل لأنه كان يجب علينا تحقيق نتيجة أفضل، فعندما تسجل ثلاثة أهداف في ملعب بايرن يجب أن تخرج بنقطة التعادل.نحن في فترة تسير فيها الأمور ضدنا. لعبنا ضد فرق رائع في آخر ثلاث مباريات".

وفي المجموعة ذاتها، عوض غلطة سراي تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع عشرة لاعبين من ضيفه كوبنهاجن.

وأحرز ديوجو جونسالفز ومحمد اليونوسي هدفين للفريق الدنمركي، قبل أن يقلص ساشا بوي الفارق في الدقيقة 86.

وأدرك البديل تيتي التعادل لصاحب الأرض قبل دقيقتين من النهاية.

وأكمل كوبنهاجن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إلياس جيلرت لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 73.