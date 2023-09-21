شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينغهام يحمل جينات ريال مدريد في عدم الاستسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد من فخ ضيفه يونيون برلين، وقاده إلى فوز بشق النفس 1-0 في المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وكان يونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف السادس لبيلينغهام في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشاد المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي ببيلينغهام قائلاً «لديه صفات هائلة ويبدو أنه محظوظ أيضاً، لأن هذا الهدف جاء بعد ارتداد الكرة من مدافعين، لكنه (بيلينغهام) كان في المكان المناسب».

وأضاف «كما كان متوقعاً، كانت مباراة معقدة ضد دفاع يونيون برلين الذي دافع بشكل جيد جداً ولم يترك أي مساحة بين الخطوط. لقد جربنا كل شيء والتسجيل في اللحظة الأخيرة يوضح روح هذا القميص: عدم الاستسلام».

وتابع «لقد تحلينا بالصبر. مباريات مثل هذه يمكن أن تكون فخاً ضد دفاع متراجع وفرق تعتمد على الهجمات المرتدة. القول بأن فريقنا مرشح لا يضيف شيئاً ولا معنى له، علينا فقط القتال في كل مباراة».

واعترف بيلينغهام بعد المباراة قائلاً: «لن أكذب عليكم، أفضل التسجيل في الدقيقة 90 وما بعدها أكثر من أول 15 دقيقة حتى لو أجهد هذا قلبي والمشجعين. من الجيد دائماً أن يكون الهدف متأخراً لأنه يحسم المباراة عادة».

وعندما سئل بيلينغهام إن كان توقع هذه البداية الصاروخية مع الفريق بعد تسجيله 6 أهداف أجاب: «إنها مميزة أكثر مما توقعت، أشعر برجفة لمجرد التحدث عنها الآن، أنا ممتن لأنني في هذا النادي، أتحدث عن الكادر واللاعبين وأيضاً المشجعين الذين يتجمعون بالآلاف لمجرد لمح حافلة اللاعبين ويحضرون قبل الوقت ليشاهدوا اللاعبين في الإحماء. أنت فعلاً لا تعرف حجم هذا النادي حتى تكون فيه».

وعن المباراة قال بيلينغهام: «هيمنا على المباراة، لا أتذكر أنهم حصلوا على فرص تسجيل كثيرة لكنهم دافعوا بشكل مميز وكانوا منظمين جداً لكن هذا لا يخيفنا، طوال الموسم نواجه خطوط دفاع منظمة لكن نخترقها في التوقيت المناسب».

وعلق الإيطالي كارلو أنشيلوتي: «عليك أن تكون في منطقة الجزاء كي تسجل وبيلينغهام فعل هذا بهدفه المتأخر أمام خيتافي أيضاً. إنه أذكى لاعب في منطقة الجزاء ولديه مهارة إنهاء الهجمة».

وعند سؤال بيلينغهام عن عدم استسلام اللاعبين أبداً حتى آخر لحظة أجاب: «هذا هو تاريخ النادي. أنا جديد عليه لكنني مذ كنت صغيراً أشاهد الريال وهو يقلب الطاولة عندما لا تكون هناك فرصة للفوز وأعتقد أنه عندما تكون جزءاً من مجموعة اللاعبين هنا لا تستسلم أبداً حتى تهز الشباك وإن لم تسجل سيعبرون عن رأيهم فيك فوراً ومن المهم بالنسبة لي مواصلة التعلم منهم، إنهم محترفون مدهشون وعلي مواصلة الطريق الذي أنا فيه حالياً».