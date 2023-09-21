شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أرسنال يثني على هافيرتز ويعاني في اختيار تشكيلته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أثنى الإسباني ميكيل أرتيتا على أداء صفقته الصيفية الألماني كاي هافيرتز في مباراة الفوز على إيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة ضمن ذهاب دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتوهج هافيرتز، القادم من تشيلسي مقابل 65 مليون استرليني، في المباراة لدرجة أن لاعبي إيندهوفن لم يجدوا حلاً سوى شد قميصه كل مرة بعدما غير أرتيتا موقعه من يسار الوسط.

وعلق أرتيتا: «لقد لعب بشكل مثالي اليوم، صحيح أني طلبت منه اللعب في موقعين مختلفين وفقاً لأداء الخصم وكان ذكياً في التنقل بينهما».

المباراة كانت أول عودة لفريق المدفعجية للبطولة منذ 7 سنوات وعلق أرتيتا: «كانت أمسية جميلة بعد انتظار طويل جداً، الجميع كان يشعر بالفخر والحماس وحاولت السيطرة على مشاعري كي لا أظهرها كثيراً لكنني فعلاً كنت متحمساً. الرحلة بدأت الموسم الماضي عندما انتزعنا الحق في التواجد بالبطولة والتي هي المكان الذي يجب أن يكون فيه هذا النادي والآن علينا أن نقدم ما علينا تقديمه كي نبقى بهذا المستوى».

ومثل أي رحلة في كرة القدم، لا بد من تضحيات في الطريق، وقال أرتيتا الذي أشرك الحارس دافيد رايا بدلاً من آرون رامسديل الذي قاد أرسنال للوصافة الموسم الماضي: «لدي صداع جميل في خياراتي للتشكيلة، أعتقد أن أصعب شيء في مهنة التدريب أن تترك لاعباً مميزاً على الدكة خصوصاً بعد رحلة جميلة معه».

ووصف أرتيتا مباراة الأحد أمام توتنهام بـ«الكبيرة» وقال: «علي التركيز عليها بعد العودة لتناول العشاء في البيت».