شكرا لقرائتكم أنشيلوتي: بيلنغهام لاعب محظوظ.. وفينيسيوس سيعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني المديح للاعبه الإنجليزي جود بلينغهام بعد أن سجل هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود الفريق الإسباني لفوز صعب 1-صفر على يونيون برلين في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وأحرز لاعب وسط منتخب إنجلترا (20 عاما) هدفه السادس في ست مباريات هذا الموسم منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى مدريد في يونيو الماضي.

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وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين في "سانتياغو برنابيو": بيلنغهام يتمتع بالجودة ويبدو أنه محظوظ أيضا.

واستغل بلينغهام كرة طائشة ليحرز هدف الانتصار من مدى قريب عند توغله المعتاد إلى منطقة الجزاء.

وأضاف: هو أذكى من آخرين عندما يهاجم من الخط الثاني، لديه الكفاءة ويستغلها إلى أقصى حد.

وأكد أنشيلوتي عودة الجناح فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل أمام لاس بالماس بعد تعافيه من إصابة بالفخذ الشهر الماضي.

وتابع: هو من أفضل مهاجمي العالم، يصنع الفارق، سيعود يوم الأربعاء المقبل وسنرى إن كان يمكنه اللعب أتلتيكو مدريد.