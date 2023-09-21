موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الدوري السعودي وليفربول والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الخميس عدة مباريات في مختلف البطولات، أبرزها انطلاق الأسبوع السابع في الدوري السعودي وبداية مشوار الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2024، بالإضافة إلى أولى مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي.

يخوض الزمالك مباراة في الأسبوع الأول بالدوري المصري أمام بيراميدز، اليوم في السابعة مساءًا، على استاد الدفاع الجوي.

يلتقي فاركو فيوتشر في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز في الرابعة عصرًا، فيما يواجه الاتحاد نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءًا.

يبدأ ليفربول الإنجليزي مشواره في الدوري الأوروبي، اليوم بلقاء لاسك لينز الساعة 7:45 مساءًا.

يستهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية " إنتركونتيننتال" بمواجهة إيجنيتي في الثانية ظهرًا.

نستعرض موعد مباريات الجولة السابعة في الدوري السعودي:

التعاون – الرائد: الساعة 6:00 مساءًا، على قناة SSC سبورتس.

الإتفاق – الطائي: الساعة 6:00 مساءًا، على قناة SSC سبورتس.

ضمك – الهلال: الساعة 6:00 مساءًا، على قناة SSC سبورتس.

الاتحاد – الفتح: الساعة 8:00 مساءًا، على قناة SSC سبورتس.

الشباب – الحزم: الساعة 8:00 مساءًا، على قناة SSC سبورتس.