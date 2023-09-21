تفاصيل إصابة لاعب الأهلي بالصليبي بعد وصول عرضا من الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق عن كواليس إصابة "حفيده" عمر سيد معوض بقطع في الرباط الصليبي.

وقال رمضان السيد في تصريحات لبرنامج الماتش: "الحزن مضاعف بسبب وصول عرض رسمي من ريال بيتيس لضم اللاعب بعد ساعات من إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وتابع "اللاعب يملك عقلية احترافية كبيرة ويركز في مسيرته الكروية بشكل جيد للغاية، وخاض فترة اعداد مع فريق ريال بيتيس مواليد 2006 وقدم أداء رائع وكانوا معجبين به للغاية".

وواصل "الفترة الماضية كان هناك مفاوضات واجتماعات بين إدارتي الأهلي وريال بيتيس، وتم الاتفاق على ارسال عرض رسمي وبالفعل أرسلوا عرض صباح اليوم".

وأردف رمضان السيد "عمر لم يكن مرتبطًا بعقد مع النادي الأهلي وكان هناك رفض من جانبي أنا وسيد معوض بأن يرحل بدون موافقة الأهلي".

واستكمل "اللاعب تعرض لإصابة في مباراة ضد سموحة فريق مواليد 2005 أمس الثلاثاء وتعرض لالتواء وكان التشخيص منذ البداية قطع في الرباط الصليبي".

وعن الخطوات المقبلة، قال رمضان السيد "خلال الساعات القادمة سيتم التواصل مع الأهلي لمعرفة خطوتنا المقبلة مع عرض ريال بيتيس".

مختتمًا تصريحاته "هناك رغبة في اجراء الجراحة في الخارج، وسيد معوض سيتحدث مع إدارة الأهلي وقد نجري الجراحة على نفقتنا الشخصية بالخارج".