بينهم فتوح وزيزو والجزيري.. 8 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من الغيابات في صفوفه، خلال مواجهة بيراميدز التي تقام اليوم الخميس في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفقد نادي الزمالك، جهود 8 لاعبين خلال مواجهة اليوم، لأسباب مختلفة، ومن بينهم أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ثنائي الفريق.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك سوف يفقد جهود الثنائي، أحمد سيد زيزو وحاتم سكر، نظرا للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات من الموسم الماضي.

وفي المقابل، يغيب عن صفوف الزمالك، أحمد فتوح بسبب إصابته بآلام في البطن، ومحمد عواد الذي يخوض فترة تأهيل في الوقت الحالي، ومحمود حمدي الونش، الذي تعرض للإصابة في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

كما تم استبعاد التونسي سيف الجزيري لأسباب فنية، ونفس الأمر للثنائي عبدالله جمعة والبنيني سامسون.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، اليوم الخميس في السابعة مساء، على استاد الدفاع الجوي.