فاركو يعلن ضم حارس مرمى الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي فاركو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضم محمد نديم حارس مرمى الزمالك السابق.

حصل محمد نديم لاعب شباب الزمالك على الاستغناء الخاص به من النادي خلال الأيام القليلة الماضية.

كتب فاركو: " فارس جديد ينضم إلينا لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد، محمد نديم فاركاوي".

شارك محمد نديم منشور نادي فاركو على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق: "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، أسال الله التوفيق، تحدي جديد".

يذكر أن محمد نديم حارس مرمى الزمالك السابق مواليد 2001، انضم إلى الزمالك في 2018 من سبورتنج السكندري وصعد للمرة الأولى مع الفريق الأول في 2019 تحت قيادة جايمي باتشيكو.