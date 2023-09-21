بالأسماء.. بيراميدز يفقد 5 لاعبين في مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الفريق الأول لنادي بيراميدز، جهود عدد من اللاعبين، خلال مواجهة اليوم أمام الزمالك، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز، أمام الزمالك في السابعة مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري.

ويغيب عن صفوف فريق بيراميدز، خلال مواجهة اليوم، محمد رضا بوبو الوافد حديثًا، بسبب خضوعه لعملية جراحية، والتي ستجعله يغيب لمدة لا تقل عن شهر، وإسلام عيسى لإصابته بكسر في شظية القدم، خلال مشاركته في التدريبات، وخضع على إثرها لعملية جراحية.

وفي المقابل، يغيب عن بيراميدز في المباراة أيضا، الثنائي المغربي محمد الشيبي وأحمد توفيق بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأسامة جلال لعدم الجاهزية.

وكان فريق بيراميدز، حقق المركز الثاني في مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، ويشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.