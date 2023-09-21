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قبل الكلاسيكو.. صحيفة الرياضية تكشف موقف رونالدو بعد إصابته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

كشفت تقارير سعودية صباح اليوم موقف من المشاركة في الكلاسيكو أمام الأهلي السعودي، بعد إصابته في مباراة دوري أبطال آسيا.

ووفقا لصحيفة "" ، فإن مهاجم نادي النصر كريستيانو رونالدو، أجرى فحصًا طبيًّا، أمس الأربعاء، في مقر النادي قبل انطلاق التدريبات بساعة للتأكد من سلامة مفصل القدم.

وجاء ذلك بعد إصابته خلال فوز النصر على فريق بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0 في دوري أبطال آسيا، وخروجه في الدقيقة 90 ومشاركة مشاري النمر بدلا منه.

وكشفت الصحيفة أن الجهاز الطبي أبلغ المهاجم البرتغالي أن الإصابة لا تدع للقلق كون المفصل لا يوجد به تورم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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