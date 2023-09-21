شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك الليلة فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو، ضيفا على فريق بيراميدز على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم "دورى نايل".

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

يلتقى فريق بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق الزمالك على استاد الدفاع الجوى في إطار افتتاح مباراتيهما في بطولة دورى نايل هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بيراميدز وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

على الجانب الآخر يدخل بيراميدز المباراة وعينه على الثلاث نقاط بعد أن دعم صفوف فريقه بأفضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل المنافسة على الألقاب فى الموسم الجديد.

وطالب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لـ بيراميدز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الزمالك وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى الفريق الأبيض.