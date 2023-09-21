شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «NBA أفريقيا» يطمئن على بعثة الأهلي بمونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن انيبال ماناف، رئيس «NBA أفريقيا» على بعثة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق إجنايت الأمريكي في مستهل مشواره بالبطولة.

والتقي ماناف مع أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق وتمنى التوفيق للأهلي، في مباراته الافتتاحية باعتباره ممثلا لقارة أفريقيا بالبطولة.

ويلتقي الأهلي مع إيجنايت الأمريكي في السابعة مساء اليوم بتوقيت سنغافورة «الثانية بتوقيت القاهرة».

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الخامسة مساء بتوقيت سنغافورة «الثانية عشرة بتوقيت القاهرة» موعدا للتحرك لمواجهة فريق إجنايت الأمريكي المقرر لها السابعة مساء اليوم بتوقيت سنغافورة «الثانية بتوقيت القاهرة».

وخاض الفريق مرانا خفيفا صباح اليوم، حرص خلاله الجهاز الفني علي مراجعة خطة اللعب ومراجعة الأدوار المحددة لكل لاعب في المباراة وفقا لما تم التدريب خلال الفترة الماضية.

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.