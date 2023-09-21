شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز.. ظهور عبدالشافى وناصر منسى مهاجما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم من قيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى نايل.

وارتفعت أسهم محمد عبد الشافى للتواجد فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام بيراميدز خاصة أنه الوحيد المتواجد بالقائمة فى ذلك المركز بعد غياب حاتم سكر بسبب الإيقاف وعبد الله جمعة بسبب عدم الجاهزية وأحمد فتوح للإصابة.

التشكيل المتوقع للزمالك مكون من:حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى – محمد عبد الشافى.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمر جابر وأمامهما: مصطفى شلبي، شيكابالا، إبراهيما نداى.

خط الهجوم: ناصر منسي.

وتصدر الثلاثى سيف الدين الجزيرى وأحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح أبرز غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام بيراميدز .

ويغيب كل من أحمد سيد "زيزو" وحاتم سكر للإيقاف وأحمد فتوح وأحمد زكي ومحمود حمدي "الونش" للإصابة، ومحمد عواد وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية بالإضافة إلى البنيني سامسون أكينيولا و التونسي سيف الدين الجزيري لوجهة نظر فنية.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.