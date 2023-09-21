شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من قيادة هجوم فريقه أمام سان جورج الإثيوبي في افتتاح مشواره في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة المصري أمس بسبب الإيقاف من قبل لجنة الانضباط لمدة 6 مباريات.

ويشارك كهربا في المباريات الأفريقية بشكل طبيعي فيما تسري عقوبة الإيقاف على المباريات المحلية فقط، حيث يستمر غيابه في مباراة سيراميكا المقبلة في ثاني جولات الدوري المصري.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف أكرم توفيق لاعب الفريق من المشاركة في مباريات الفريق الأحمر بشكل تدريجي بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل الخبير النمساوي كريستيان فينك، الذي سمح للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم الدفع به في المباريات بشكل تدريجي على غرار زميله كريم فؤاد الذى أصبح جاهزاً للمباريات .

وطلب الخبير النمساوي من طبيب الأهلي بعد عرض أكرم توفيق عليه خلال تواجده في النمسا لخوض المعسكر الخارجي بالاستمرار في أداء التدريبات الجماعية لمدة 3 أسابيع قبل أن يتم الدفع به في المباريات.